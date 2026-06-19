La Roma può sorridere. E forse anche un po’ di più. Tutti i tasselli stanno iniziando ad andare al loro posto. Resta da sciogliere il nodo plusvalenze entro il 30 giugno, con l’obiettivo ormai noto di raggiungere quota 50 milioni. Negli ultimi giorni, però, qualcosa si è mosso. A piccoli passi, ma nella direzione giusta. È arrivata l’ufficialità del passaggio di Baldanzi al Genoa: primo step. Poi quella di Faticanti alla Juventus: secondo step. E ora potrebbero arrivare nuove risorse, questa volta fuori dal campo. Dopo il via libera dell’assemblea di Lega dello scorso aprile all’accordo transattivo da 300 milioni di euro con Img sulla vicenda relativa al cosiddetto “cartello” per la vendita dei diritti televisivi, sono infatti in arrivo i pagamenti ai club. Sorride anche la Roma dei Friedkin. Il club giallorosso dovrebbe incassare una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni. Un tesoretto prezioso, che può dare una mano importante sul fronte del fair play finanziario e ridurre sensibilmente la cifra da reperire entro il 30 giugno. La corsa contro il tempo non è finita. Ma per la Roma, oggi, il traguardo appare un po’ più vicino.