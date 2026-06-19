Dodo non è una priorità. L’esterno brasiliano, accostato nelle ultime settimane alla Roma, non rientra nei piani di Gasperini. Il tecnico piemontese attende prima rinforzi offensivi: vuole almeno due nuovi innesti in attacco. Il punto fermo resta Greenwood: è lui l’uomo dei sogni del tecnico. Poi si penserà agli altri reparti, compresi gli esterni, tema da sempre delicato per Gasp. Uno dei nomi valutati era proprio quello del brasiliano della Fiorentina. Ma la situazione è cambiata. Due i motivi principali: le richieste elevate del club viola e le indicazioni dello stesso Gasperini, che preferirebbe altri profili. L’ex Atalanta guarda altrove. E tra le alternative prende quota anche il nome di Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. Per questo, come riportato da Matteo Moretto, a meno di colpi di scena, Dodo non sarà un nuovo esterno della Roma. Wesley ballerà la samba con un altro compagno. O forse inizierà con il tango. Visto che il nome di Molina potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.