Un piccolo fulmine a ciel sereno. Si può riassumere così la notizia dell’interesse della Juve per Dybala. Il club bianconero avrebbe infatti contattato l’agente del giocatore per sondare la situazione, capire lo stato dei lavori sul rinnovo con la Roma e, in parte, provare a mettere pressione sul tavolo della trattativa. Un’ipotesi che, sulla carta, può far rumore. La Juve resta il club dove la Joya ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni, il punto più alto della sua carriera in Italia. E l’addio, vissuto nei primi mesi, non era stato semplice da metabolizzare. Ma il tempo, si sa, cambia le prospettive.

E oggi Dybala sembra aver chiuso quel capitolo. Perché a volte “casa” non è il luogo dove si passano più anni, ma quello in cui si sta meglio. Dove si costruiscono basi solide e si ritrova serenità quotidiana. Ed è proprio questo che Dybala ha trovato alla Roma. A Trigoria si è sentito subito centrale, dentro un progetto tecnico e umano che lo ha coinvolto pienamente. Anche grazie all’ambiente, ai tifosi, ma soprattutto a una scelta personale convinta. Non a caso, proprio a Roma è nata anche la sua prima figlia. Per questo, l’eventuale interesse della Juve non sembra spostare gli equilibri. Nonostante il legame con Torino e il passato bianconero, a Trigoria non filtra alcun allarme. Il rinnovo con la Roma resta un tema aperto, ma la direzione appare chiara.

Roma è "casa"

Il solito, nella. Il caldo la faceva da padrone, il sudore sulle fronti era più intenso del solito. Ma quella notte del 2022 nessuno l’ha dimenticata., completamente immerso nella presentazione di. Un colpo deiper i propri tifosi. Un gioiello per una Roma che iniziava a. L’argentino, con quel sorriso e lo sguardo pulito, aveva gli occhi pieni di entusiasmo e di amore. E non aveva ancora visto nulla. Da lì, il club ha iniziato a costruire un futuro diverso, più ambizioso. Ci sono stati ostacoli, certo, ma lui il suo lo ha sempre fatto.

Il gol di Budapest - che ancora oggi fa male - è entrato in una pagina della storia giallorossa. Dybala ha dimostrato più volte di essere decisivo. Ha ripagato la fiducia del club e dei tifosi, anche nei momenti più complicati. Gli infortuni sono stati una costante, ma non hanno mai incrinato il rapporto. Anche l’Arabia ha provato a rovinare la festa, ma senza successo. Dybala ha scelto di restare a Roma, tra la sua gente. Lo stesso vale per altre sirene arrivate nel tempo, comprese quelle dall’Argentina. La volontà è sempre stata la stessa: continuare in giallorosso, provare a vincere un trofeo, lasciare un segno ancora più profondo. Qualche messaggio, anche recente, è stato letto in modo più controverso - dopo Parma e nelle ultima uscite di qualche giorno fa - ma dentro il club non è mai stato interpretato come un segnale di rottura. Più che altro, la fretta di chi vuole chiudere un discorso aperto. I dettagli del rinnovo sono ancora da sistemare, ma la direzione è chiara. Roma è casa. E l’ombra della Juve non fa paura.

Champions

Rinnovo

L’amore per il club e per i tifosi. Ma forse c’è anche un altro elemento in più - che la Juve non ha - che può rafforzare questo rapporto: laNon è una parola qualsiasi. È la competizione dei campioni, il palcoscenico dove giocano solo i migliori. E, per storia e qualità,. Sono anni che non la disputa. Ma ora, anche grazie al suo contributo, la Roma può tornare a sentire quella musichetta che mancava da sette stagioni.Vuole dimostrare di essere ancora la Joya anche nei grandi palcoscenici, quelli che contano davvero. E questo può pesare nelle scelte. Perché è un fattore che la Juve, almeno per il momento,I bianconeri saranno impegnati in Europa League. E potrebbe non essere un dettaglio secondario.Sono quelli che mancano prima di poter dire con certezza cheresterà un giocatore della. Il rinnovo, però, procede spedito. C’è fiducia. E ora c’è anche un uomo che può lavorare ufficialmente su questo fronte: D’Amico. Si lavorerà per chiudere la questione al più presto. L’offerta, al momento, è ferma sui 2,5 milioni più bonus. Dybala ne vorrebbe almeno 3. La durata del nuovo accordo sarà di altri due anni. Una volta limato questo aspetto, si potrà continuare a sognare insieme. E non ci saranno né Juve né altri club in grado di cambiare lo scenario.