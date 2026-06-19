La prima mossa 'ufficiale' di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma dovrebbe essere, a meno di colpi di scena, il rinnovo di Zeki Celik. Come riporta 'Il Tempo', il prolungamento è in arrivo per il turco visto che l'entourage del calciatore e il club giallorosso stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli del nuovo contratto. Un'operazione guidata in maniera diretta da D'Amico, che in giornata ha ricevuto la deroga per operare in anticipo rispetto al primo luglio. Secondo Matteo Moretto, inoltre, la risposta definitiva di Celik arriverà in 24 ore al massimo, verosimilmente in giornata. Ma c'è grande ottimismo. Spunta anche un piccolo retroscena sul turco e sul suo legame con il club giallorosso. Come raccontato dal giornalista Angelo Mangiante ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, dopo l'ultima partita col Verona, il cronista di Skysport ha incontrato Celik, chiedendogli notizie sul rinnovo con la Roma. L'ex Lille non ha esitato nella risposta, dettando una chiara posizione: "Magari, mi piacerebbe tantissimo, lo spero".