Paulo e Oriana ritroveranno Mou ai Parioli

Da Paulo (Falcao) a Paulo (Dybala). La Roma ritrova l'amore per un sudamericano e ieri ha incoronato la Joya come nuovo Re della capitale, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Tra meme con la celebre esultanza alla the Mask, sfottò e canzoni è già Dybala Mania. L'argentino si trova in Portogallo ma già da qualche giorno aveva messo gli occhi sulla capitale. Non ha ancora deciso dove andare a vivere ma è tentato dal centro (anche a Torino viveva vicino piazza San Carlo) e in particolare ai Parioli dove abita peraltro Mourinho. Di sicuro lo raggiungerà la fidanzata Oriana Sabatini. Con un pubblico alle spalle di quasi 6 milioni di follower, la 26enne argentina è una icona della musica sudamericana tanto da aprire il tour di Ariana Grande e dei Coldplay.