Un altro piccolissimo 'più' da registrare alla voce plusvalenze. Stavolta è Giacomo Faticanti a portare nelle casse della Roma 350mila euro, frutto della percentuale sulla rivendita inserita nella cessione al Lecce del talentuoso centrocampista nel 2023. Oggi infatti è arrivata l'ufficialità del riscatto da parte della Juventus, con cui il classe 2004 ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito nella NextGen. I bianconeri versano così 1 milione nelle casse del Lecce, con il 35% destinato però alla Roma. Questa la nota: "La Juventus ha esercitato l’opzione per rendere definitivo il passaggio di Giacomo Faticanti dal Lecce alla squadra bianconera: contratto per il centrocampista classe 2004 fino al 30 giugno 2029". Su di lui, in ogni caso, ci sono diversi interessamenti in Serie B.