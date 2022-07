Lady Dybala: tra il canto e il cinema ecco chi è Oriana Sabatini

Per ogni "numero 10" in campo, indipendentemente dalla maglia che sceglierà, senza ombra di dubbio, c'e né un altro (o un'altra) che lo accompagna nella vita di tutti i giorni fuori dal rettangolo verde. E questo vale anche per Paulo Dybala. Fra tutto l'entourage che segue, l'ormai, calciatore della Roma, chi è il vero pezzo forte però è la sua perfetta metà: Oriana Sabatini. Con un pubblico alle spalle di quasi 6 milioni di follower, la 26enne argentina, nasce a Buenos Aires il 19 aprile, da padre imprenditore, Osvaldo Sabatini, e da madre attrice, Catherine Fulop. Nipote anche dell'ex 'ex tennista Gabriela Sabatini, segue le ombre della mamma e già 13enne svolge il suo primo lavoro da modella entrando molto presto nel mondo dello spettacolo e della TV del paese. Cantante, modella, attrice, e nota influencer per quanto riguarda la moda (come, ad esempio, quella della nuova tendenza make up per le sopracciglia chiare e impercettibili) nel 2017 decide di lasciare il mondo della recitazione e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla musica. Love me down easy è il titolo del suo primo singolo che ha riscosso particolare successo in Argentina. Poco dopo, acquista sempre più fama aprendo il tour di Ariana Grande e dei Coldplay e conosce Paulo l'anno successivo, subito dopo i mondiali in Russia.