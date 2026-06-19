Tony D'Amico può considerarsi a tutti gli effetti il direttore sportivo giallorosso, anche a livello formale. A permetterlo una deroga della Lega Serie A che quindi dà il via libera all'ex Atalanta di lavorare alla 'luce del sole' sul calciomercato della Roma. Che lo aveva annunciato una settimana fa, il 12 giugno, specificando che la carica D'Amico l'avrebbe assunta a partire dal primo luglio. Con Maurizio Lombardo - in possesso del patentino - direttore sportivo ad interim. Ora il dirigente classe 1980 potrà dedicarsi senza ostacoli e in maniera integrale alle varie tappe e scadenze che attendono il club da qui al 30 giugno. A partire dalle cessioni, per finire con i rinnovi di contratto e ovviamente la trattativa Greenwood, con il lavoro in questo caso anche di Ryan Friedkin. L'agenda, insomma, è sempre più piena.

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D'Amico subito operativo: cosa dice il regolamento della Serie A

D'Amico al 100 per cento: priorità Soulé

In questi giorni Tonypur annunciato come nuovo ds ma solo dal primo luglio, ha ovviamente lavorato al mercato della Roma ma con alcuneQuesto perché l'Articolo 4, comma 6 dello Statuto dellaè molto chiaro in materia:non può rappresentare le Società Associate nelle Assemblee e nei rapporti o atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra Società della stessa Lega nella stessa stagione sportiva". Per cui - in soldoni di mercato -può - anzi poteva - sostanzialmente muoversi telefonicamente, maQuesto perché è ancora in corso la stagione sportiva in cui il dirigente ha ovviamente già rappresentatoLa deroga appunto è arrivata e D'Amico può lavorare liberamente, prendendo anche possesso del suo ufficio aL'agenda del direttore sportivo a questo punto si fa sempre più piena. Ed è legata alle scadenze ormai note del 30 giugno 2026, quella delle plusvalenze. E il percorso a ostacoli per arrivarci è di sicuro in salita, oltre che in ritardo sulla tabella di marcia. È arrivata l'ufficialità didopo quella dima ovviamente non basta. Il primo dossier su cui lavorare è Matiasilè il più interessato, ma di offerte neanche l'ombra. Situazione simile perpotrà e dovrà in questo momento concentrarsi sulla cessione dell'argentino, sacrificio designato daper proteggere tutti gli altri big. Ma il tempo è poco e iche vorrebbe la Roma sono complicatissimi da raggiungere.

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Tappa cessioni: da Ziolkowski a Salah-Eddine e Angelino

Il file Soulé non può però essere l'unico per Tonyche dovrà cercare di convincerea trovare un accordo per la permanenza del terzino inFar quadrare il cerchio anche qui non è semplicissimo, ma non è impossibile. Insieme a luisu cui invece bisognerà lavorare in otticaInsomma, dovrà parlare parecchio inglese, ma anche un po' spagnolo.sono finiti nel mirino delche non ha grandi risorse da impiegare, senza contare che l'esterno exper il momento preferisce restare per provare a convincereParallelamente possono essere fondamentali anche le risorse raggiungibili con i giovani,in primis. Qui abasterà l'italiano, visto che in Serie A diverse società sono interessate.

ROME, ITALY - MAY 15: AS Roma player Jan Ziòlkowski during a training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on May 15, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'ultimo passo per i rinnovi e la trattativa Greenwood

E ovviamente la questione rinnovi, sempre vicini ma con ancora più di qualche dettaglio da limare. Il ds dellaha il compito anche di trovare l'ultimo passo verso le firme di(su cui c'è anchema ancheVa ancora limita la differenza economica per gli ultimi due, manca poco e l'ottimismo resta, ma il traguardo non è stato tagliato. Tutto questo senza ovviamente mollare la questioneche va in qualche modo sempre di pari passo rispetto a tutto il resto. La buona riuscita dell'affare, oltre agli sforzi della società, è legata a doppio filo a tutto il resto del lavoro di questi prossimi 11 giorni di