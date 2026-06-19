Lorenzo Pellegrini compie 30 anni. Per il numero 7 della Roma è un compleanno particolare, che fino a qualche mese fa poteva prospettarsi amaro ma che ora mantiene un sapore importante di futuro giallorosso. Un traguardo comunque importante per quello che per almeno altri 11 giorni è un calciatore della Roma, mentre romanista ovviamente lo sarà per sempre. Il rinnovo resta vicino, non ancora definito ma comunque assolutamente in piedi. C'è da limare la distanza, ma i contatti proseguono. Nel frattempo Lorenzo si gode la famiglia, con cui ha spento le 30 candeline alla mezzanotte insieme ad alcuni amici intimi. Sui social anche gli auguri speciali della moglie Veronica Martinelli: "Ed eccoci qui, amore mio.. sono arrivati anche per te i TRENTA. Se mi volto indietro e ripenso a questi 14 anni insieme, mi sembra incredibile tutto ciò che abbiamo costruito, passo dopo passo. Ma ancora più speciale sarà tutto ciò che ci aspetta, tutto quello che vivremo e condivideremo insieme. Continuiamo a guardarci sempre così, con lo stesso amore, la stessa complicità e la stessa voglia di sceglierci ogni giorno. Tanti auguri. Ti amo". Sono arrivati poi anche i messaggi dell'AS Roma sui canali social ufficiali e quelli di altri amici come Vincent Candela: "Buon compleanno guerriero", gli scrive il francese.

Caricamento post Instagram...