Il rinnovo di Paulo Dybala resta in cantiere, con l'ottimismo per la firma che resta ma al tempo stesso un accordo che ancora non arriva, alimentando così dubbi e tenendo aperti vari scenari. Tra questi, come sottolineato dallo stesso argentino in patria qualche giorno fa, anche il Boca Juniors ma non solo. Secondo quanto raccontato da Fabiana Della Valle nel corso de 'il blitz', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si sarebbe fatta avanti addirittura la Juventus che si è informata con l'agente Carlos Novel. "Paulo Dybala attende il rinnovo con la Roma e non c'è ancora la fumata bianca. I giallorossi hanno mandato una proposta a Dybala, con cifre molto più basse di quanto guadagna ora, sui 2,5 milioni più bonus per un anno. Lui chiede 3 milioni più bonus (da valutare) per un anno con un'opzione per il secondo - spiega la giornalista -. Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno e qualche squadra si è fatta avanti. Una di queste è sorprendente, perché si tratta della Juventus. La Juve infatti ha contattato l'agente di Dybala Carlos Novel per capire le cifre e la situazione con la Roma". Continuare in giallorosso resta la priorità della Joya, con le parti che restano in contatto e lo stesso Ryan Friedkin protagonista nella trattativa, che però non si è ancora sbloccata del tutto.