Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Tecnicamente Greenwood mi piace. Anche Pulisic mi piace molto. A inizio stagione ha fatto bene, poi ha avuto degli infortuni e il Milan si è spento insieme a lui. E' un giocatore su cui puoi contare. In avanti bisogna anche andare su delle garanzie, considerando la condizione di Dybala".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi sembra che Soulé nei pensieri di qualcuno sia stato scaricato troppo presto. Per l'investimento fatto, penso valga la pena dargli qualche chances in più perché ha grandi qualità. Poi se alla Roma servono soldi per fare plusvalenza, è un altro discorso. Greenwood 50-60 milioni? Mi pare esagerato. Pulisic è qualitativamente indiscutibile".