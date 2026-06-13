Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Domani Donyell Malen farà il suo esordio al Mondiale in Olanda-Giappone (ore 22), mentre stasera a mezzanotte il Marocco di El Aynaoui sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti. Il primo vero "big match" dei gironi, con il centrocampista giallorosso che ha voluto caricare la squadra a poche ore dal match. Queste le sue parole al termine della rifinitura - riportate da LeSiteInfo: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni sulla squadra del Brasile. Abbiamo visto i loro punti deboli e proveremo a sfruttarli. Sarà una grande partita. Siamo determinati. Lo staff ha lavorato molto bene analizzando le ultime partite del Brasile".

Poi le dichiarazioni sul supporto incredibile dei tifosi marocchini, che sognano addirittura il Mondiale dopo la Coppa d'Africa (anche se sub iudice) vinta in casa lo scorso gennaio: "Il pubblico del Marocco è incredibile. Lo abbiamo già visto durante la preparazione nella partita contro la Norvegia: ci sembrava di essere a casa". Stasera un grande match tra la nazionale con più titoli mondiali e una con molto talento e che in Qatar ha sfiorato addirittura la storia arrivando fino alle semifinali. Parola al campo.