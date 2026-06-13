Il centrocampista giallorosso ha voluto caricare la squadra a poche ore dal match

Redazione
Friedkin

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Domani Donyell Malen farà il suo esordio al Mondiale in Olanda-Giappone (ore 22), mentre stasera a mezzanotte il Marocco di El Aynaoui sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti. Il primo vero "big match" dei gironi, con il centrocampista giallorosso che ha voluto caricare la squadra a poche ore dal match. Queste le sue parole al termine della rifinitura - riportate da LeSiteInfo: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni sulla squadra del Brasile. Abbiamo visto i loro punti deboli e proveremo a sfruttarli. Sarà una grande partita. Siamo determinati. Lo staff ha lavorato molto bene analizzando le ultime partite del Brasile".

Morocco v Ecuador - International Friendly

Poi le dichiarazioni sul supporto incredibile dei tifosi marocchini, che sognano addirittura il Mondiale dopo la Coppa d'Africa (anche se sub iudice) vinta in casa lo scorso gennaio: "Il pubblico del Marocco è incredibile. Lo abbiamo già visto durante la preparazione nella partita contro la Norvegia: ci sembrava di essere a casa". Stasera un grande match tra la nazionale con più titoli mondiali e una con molto talento e che in Qatar ha sfiorato addirittura la storia arrivando fino alle semifinali. Parola al campo.

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