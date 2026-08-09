Quando mancano ormai due settimane all’esordio in campionato contro la Fiorentina, la Roma è ancora alla ricerca del tassello più importante del proprio mercato: un esterno offensivo di sinistra. Dopo i tentativi sfumati per Greenwood e Summerville, oltre ai sondaggi più o meno approfonditi per Nusa e Fofana, l’attenzione di Tony D’Amico si è spostata in Portogallo. Il direttore sportivo giallorosso avrebbe infatti messo seriamente nel mirino Rodrigo Mora, talento classe 2007 del Porto.

Dalle giovanili alla prima squadra: chi è Rodrigo Mora

La telenovela araba

Ruolo e caratteristiche

Rodrigoe quella dei Dragoes è una maglia che sente sua fin da bambino. Il sogno è sempre stato quello di giocare per la squadra della sua città e il primo passo per realizzarlo arriva già a nove anni, quando il Porto lo preleva dal Custoias FC, club di una località alle porte della città.e la sua scalata all’interno del settore giovanile è rapidissima. Ndel Porto, diventandoprecisamente a 15 anni, 8 mesi e 10 giorni. Da quel momento la crescita è rapidissima. Il 25 settembre 2024 arriva l’esordio in prima squadra, nella sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt. Il mese successivo debutta anche in campionato e, poche settimane più tardi, trova il primo gol nella massima serie portoghese contro l’AVS. Chiude la stagione 2024/25 con, due delle quali proprio. Alla vigilia della sfida con i giallorossi si era presentato inmostrando già una personalità importsante: "Vogliamo vincere la coppa". Il finale però, sarebbe stato diverso, con un super Dybala capace di trascinare la Roma nel ritorno all’Olimpico (doppietta). Nella passata stagione il rendimento di Mora è invece leggermente calato:, in un’annata condizionata dallee dall'arrivo di Farioli che non lo considera più così centrale nel progetto.La scorsa estate Rodrigoè stato uno dei protagonisti di una lunga. Dopo essersi messo in mostra nella stagione 2024/25, la prima disputata stabilmente tra i grandi, sul talento portoghese era piombato l’, pronto a mettere sul piatto oltre. Il Porto però non ha voluto saperne. Anche perché in Portogallo aveva fatto molto discutere l’ipotesi che un ragazzo di appena 18 anni, considerato uno dei migliori prospetti del calcio nazionale, potesse scegliere già l’Arabia Saudita.La valutazione del giocatore si è abbassata rispetto a un anno fa, ma i costi dell’operazione restano molto elevati: il Porto continua a chiedere circa. La proposta giallorossa sarebbe al momento di. D’Amico vorrebbe accelerare e chiudere l’operazione il prima possibile, ma resta da convincere il Porto a privarsi di uno dei talenti più amati dalla propria tifoseria.Mora è un giocatore, dotato di grande qualità palla al piede, ma che inevitabilmente paga qualcosa dal punto di vista fisico con i suoi. Il baricentro basso gli consente però di esseree particolarmente efficace quandoA impressionare è soprattutto la sua capacità die trovare la giocata decisiva. Il suo ex allenatore al Porto lo aveva descritto così: "Rodrigo è un giocatore che eccelle nel giocare tra le linee, nel passaggio finale e nel dribbling nella metà campo avversaria. È un giovane coraggioso, che non sente il peso di giocare a un livello così alto". A queste qualità tecniche si aggiunge un altro aspetto particolarmente apprezzato da Gasperini: la. "Lavora sempre sodo e accetta la responsabilità di sacrificarsi in fase difensiva quando non abbiamo la palla", aveva aggiunto il tecnico. Dal punto di vista tattico, Mora può ricoprire diversi ruoli. Nasce come, ma la sua qualità e la capacità di muoversi tra le linee gli permettono di, sia a destra sia a sinistra. I margini di crescita sono ancora enormi e la carta d’identità, inevitabilmente, gioca dalla sua parte. Non è un calciatore già fatto e finito come avrebbe potuto esserlo Greenwood, ma rappresenterebbe un investimento tecnico e patrimoniale di grande prospettiva.per regalare aquell’esterno offensivo che la Roma insegue ormai da un anno.