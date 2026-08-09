Sono ore calde per il calciomercato della Roma. Il club giallorosso è chiamato ad agire in fretta per accontentare le richieste di Gasperini e colmare le lacune evidenziate dalla tournée tra Galles e Inghilterra. La priorità in casa romanista è l'esterno offensivo e nelle ultime ore ha scalato le gerarchie il profilo di Rodrigo Mora. Trequartista puro, classe 2007, è il più giovane esordiente nella storia del Porto ma presto potrebbe lasciare i lusitani. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube è stato proposto da Jorge Mendes alla Roma, che oggi è entrata in campo in maniera concreta. La prima offerta ufficiale presentata in queste ore dai giallorossi è di 25 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Un inizio di trattativa, visto che il Porto ha già chiesto al Galatasaray 50 milioni totali. Da dividere tra prestito e obbligo di riscatto abbastanza semplice oppure prestito oneroso (a una cifra alta) con diritto di riscatto. Cifre troppo alte per la Roma, che sta studiando la fattibilità dell'operazione. Sono in corso i dialoghi con i Dragoes che chiedono garanzie e cifre diverse.

Su Rodrigo Mora c'è anche il Galatasaray, ma la Roma ora è avanti