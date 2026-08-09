Il trequartista del Porto, classe 2007, era vicino al trasferimento al Galatasaray ma ora il club giallorosso si è mosso concretamente. Trattativa in corso
Gasperini: "Partita pessima. D'Amico sta trattando giocatori giovani ma importanti"
Sono ore calde per il calciomercato della Roma. Il club giallorosso è chiamato ad agire in fretta per accontentare le richieste di Gasperini e colmare le lacune evidenziate dalla tournée tra Galles e Inghilterra. La priorità in casa romanista è l'esterno offensivo e nelle ultime ore ha scalato le gerarchie il profilo di Rodrigo Mora. Trequartista puro, classe 2007, è il più giovane esordiente nella storia del Porto ma presto potrebbe lasciare i lusitani. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube è stato proposto da Jorge Mendes alla Roma, che oggi è entrata in campo in maniera concreta. La prima offerta ufficiale presentata in queste ore dai giallorossi è di 25 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Un inizio di trattativa, visto che il Porto ha già chiesto al Galatasaray 50 milioni totali. Da dividere tra prestito e obbligo di riscatto abbastanza semplice oppure prestito oneroso (a una cifra alta) con diritto di riscatto. Cifre troppo alte per la Roma, che sta studiando la fattibilità dell'operazione. Sono in corso i dialoghi con i Dragoes che chiedono garanzie e cifre diverse.
Su Rodrigo Mora c'è anche il Galatasaray, ma la Roma ora è avantiCome aggiunto ha poi Sky Sport, la Roma è in vantaggio sul Galatasaray nella corsa al 19enne lusitano: i giallorossi sperano di avere l'ok del Porto a breve. I turchi ora stanno riflettendo sulla situazione, anche perché stanno trattando anche Batrakov. Rodrigo Mora è il più giovane esordiente nella storia del calcio portoghese, ad appena 15 anni. Un predestinato dei Dragoes, insomma. Che due anni fa è pure andato in doppia cifra ad appena 17 anni, 12 gol e 4 assist. Numeri di livello altissimo per quello che all'anagrafe è un ragazzino, ma che è già un idolo per i tifosi del Porto. A maggior ragione dopo il no rifilato all'Al-Ittihad che era disposto a offrire 60 milioni più una percentuale sulla rivendita. Oggi Rodrigo Mora era impegnato nella prima giornata di campionato, ma il tecnico Francesco Farioli ha deciso di lasciarlo in panchina e farlo entrare in campo solamente al 75', con il risultato già sul 2-0 (lo stesso del triplice fischio). L'allenatore italiano ha parlato anche della sua situazione di mercato, sottolineando però che il ragazzo non ha mai chiesto la cessione.
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