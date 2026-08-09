Oltre a Rodrigo Mora, la Roma sta lavorando anche su altri profili per rinforzare l’attacco, tra cui quello di Endrick. I giallorossi si stanno muovendo sottotraccia sull’operazione ormai da diverse settimane e, nella corsa al brasiliano, sono riusciti a guadagnare una buona posizione. Tuttoperò dipenderà dalla volontà del giocatore. Arrivato nel ritiro del Real Madrid, Endrick ha fatto sapere di voler giocarsi le proprie carte con i Blancos, provando a convincere Mourinho nonostante la grande abbondanza nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il suo entourage starebbe invece spingendo per una nuova esperienza in prestito lontano dal Bernabeu, anche alla luce dell’ultima parentesi molto positiva al Lione e di precedenti come quello di Nico Paz. Endrick non è ancora convinto di lasciare Madrid e questa situazione non gioca a favore della Roma. La concorrenza è folta, ma D’Amico continua a lavorare per farsi trovare in prima fila qualora si aprisse uno spiraglio per il prestito. Endrick è considerato sia da Gasperini sia dalla società il profilo ideale per caratteristiche, età e qualità già dimostrate ad altissimo livello.

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Dalla Spagna: anche l'Aston Villa su Endrick. E il Real pensa di partecipare all'ingaggio

In ogni caso del futuro diparlano anche inSecondo 'AS',avrebbe lasciato la decisione totalmente nelle mani del brasiliano. Che sa di essere considerato dall'allenatore come centravanti, partendo dietroedmentre sulla fascia la concorrenza è se vogliamo ancora più importante. Il pensiero di un prestito continua a balenare nella sua testa: di certovuole giocare da titolare e inDue condizioni che la Roma può offrirgli, così come l'che è piombato sul giocatore. Ilsarebbe disponibilissimo a lasciarlo partire, ma appunto non a titolo definitivo anche per proteggere un investimento che tra cartellino e ingaggio ha già sfiorato gli 80 milioni. Anche per favorire una sua eventuale uscita, secondo il quotidiano spagnolo i Blancos starebbero addirittura valutando di contribuire eventualmente al suo ingaggio di 5 milioni, un po' come accaduto con