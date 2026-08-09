Alessio Cacciamani continua ad essere l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra della Roma. I giallorossi stanno lavorando all'operazione ormai da diversi giorni e, dopo un iniziale muro del Torino, negli ultimi giorni la situazione sembra potersi sbloccare. I granata hanno già rifiutato un'offerta da 13 milioni chiedendone almeno 20 ma, come riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni è previsto un nuovo rilancio da parte di D'Amico che vuole accelerare per garantire a Gasperini una rosa competitiva prima dell'inizio del campionato. Secondo Alfredo Pedullà, l’offerta della Roma era di 12 milioni più 3 di bonus per arrivare a 15, più un'eventuale percentuale sulla futura rivendita. L'offerta è migliorabile, ma in maniera molto contenuta.

Petrachi su Cacciamani alla Roma: "Vorremmo trattenerlo, ma bisogna fare i conti col mercato"

L'al trasferimento di Cacciamani è arrivata direttamente da Gianluca, responsabile dell'area tecnica del Torino, che: "Vorremmo continuare con ragazzi come lui, ma bisogna fare anche i conti con un mercato che a volte presenta prezzi assurdi, folli, che uno non può tenere in considerazione". Queste le parole di Petrachi che però ha concluso mantenendo la: "Nella nostra volontà c'è quella di trattenerlo". La situazione quindi resta da monitorare con Gasperini e D'Amico sperano che quest'ultimo rilancio possa definitivamente far crollare il muro del Torino.