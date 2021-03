La Roma accelera e cala il poker: quattro big per salvare la stagione

In quattro per salvare la stagione della Roma. Nel primo dei tre giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca ai calciatori giallorossi, il Fulvio Bernardini non è rimasto completamente vuoto. C’erano infatti gli infortunati Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, tutti al lavoro per recuperare il prima possibile la condizione e mettersi a disposizione, a parte l’ex interista, del tecnico portoghese già dal match contro il Sassuolo del 3 aprile, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”.

Su loro quattro si poggiano le speranze romaniste per provare a raddrizzare una stagione che, dopo gli ultimi risultati in campionato e dopo i sorteggi di Europa League, si è complicata notevolmente. A loro si dovrà aggrappare anche Paulo Fonseca, consapevole che una sua eventuale riconferma passa per il raggiungimento del quarto posto o della vittoria della coppa. Smalling ha collezionato 17 presenze tra campionato (14) e coppe (3), e solo in 10 occasioni è rimasto in campo per 90 minuti. Veretout e Mkhitaryan sono stati fondamentali per gran parte della stagione. Infine c’è Nicolò Zaniolo, che ormai vede la luce alla fine del tunnel. La data segnata sul calendario è quella del 10 aprile, quando dovrebbe scendere in campo con la formazione Primavera nel match contro la Fiorentina, passaggio obbligato prima di essere restituito a Fonseca. L’obiettivo (raggiungibile) è giocare qualche partita entro la fine della stagione, il sogno (impossibile?) è far parte della rosa azzurra all’Europeo