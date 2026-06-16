Stephan El Shaarawy ha deciso e con ogni probabilità rifiuterà l’offerta del Venezia. Il Faraone non avrebbe intenzione di accettare la proposta ufficiale presentata nei giorni scorsi dal direttore sportivo del club lagunare, Filippo Antonelli. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, la sua volontà sarebbe infatti quella di tornare al Genoa, club nel quale ha iniziato la carriera nel calcio professionistico 18 anni fa. El Shaarawy ha mosso i primi passi proprio in rossoblù, entrando nel settore giovanile nel 2006 e facendo poi il suo esordio in prima squadra due anni più tardi. A Marassi inoltre, Stephan ritroverebbe Daniele De Rossi, suo ex compagno, capitano e allenatore alla Roma. Una scelta di cuore, insomma, per buona pace del Venezia che aveva pregustato il colpo d’esperienza a parametro zero.