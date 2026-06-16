Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

La Fiorentina ha messo gli occhi su Neil El Aynaoui. Fabio Paratici ha assistito dal vivo al match d’esordio del Marocco contro il Brasile, rimanendo particolarmente colpito dalle prestazioni di due giocatori: il centrocampista giallorosso e Ounahi, attualmente al Getafe. Il direttore sportivo viola avrebbe già tentato un primo approccio, ma la trattativa con la Roma si preannuncia piuttosto complicata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tirreno, a frenare l’operazione è innanzitutto il costo del cartellino visto che i giallorossi lo hanno acquistato dal Lens per 25 milioni di euro appena un anno fa. C’è poi da considerare la posizione di Gasperini, che non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore se non di fronte a un’offerta importante. Infine, pesa anche la volontà dello stesso centrocampista, che dal ritiro della propria nazionale ha ribadito il desiderio di restare nella Capitale: "Sto molto bene alla Roma. Rimarrò sicuramente".