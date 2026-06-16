Crysencio Summerville non vestirà la maglia della Roma. O meglio, molto difficilmente lo farà. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i giallorossi avrebbero effettuato un sondaggio per l’esterno olandese, avviando una prima interlocuzione con il West Ham per capire la reale fattibilità dell’operazione. Al momento però, la pista resta estremamente complicata se non quasi impossibile. Sul giocatore infatti è forte il pressing del Manchester United, che negli ultimi giorni si sarebbe mosso in maniera sempre più concreta.

I motivi delle difficoltà

Oltre all’interesse dei Red Devils, a complicare l’eventuale arrivo di Summerville nella Capitale sono soprattutto i costi dell’operazione. Il West Ham, nonostante la retrocessione, valuta il giocatore circa 50 milioni di euro. Una cifra troppo alta per le casse giallorosse, che al momento sarebbero disposti a investire una somma simile soltanto per Mason Greenwood. Il prezzo dell’olandese potrebbe anche aumentare ulteriormente dopo l’ottimo impatto avuto al Mondiale (gol all’esordio contro il Giappone). Summerville è stato tra i più positivi dell’Olanda, insieme a Malen, e la scelta di Koeman di sostituirlo nel finale di partita è stata molto discussa in patria. Non c’è però soltanto il costo del cartellino, a rendere ancora più complessa la trattativa sono anche le richieste economiche del giocatore che vorrebbe triplicare il proprio ingaggio: dagli attuali 2,5 milioni di euro a circa 6 milioni. La Roma ha provato a muoversi, ha chiesto informazioni e valutato i margini dell’operazione, ma allo stato attuale appare molto difficile che possa proseguire nella trattativa. Gli sforzi del club giallorosso restano concentrati soprattutto su Mason Greenwood, con il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo sull’ingaggio.