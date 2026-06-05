Summerville è ritenuto da Gasp il profilo ideale per rinforzare la trequarti sinistra della Roma, ma sull'attaccante ci sono diversi club europei. La concorrenza sta aumentando e - come scrive il portale inglese TeamTalk - proprio Milan e Napoli si stanno sfidando in queste ore per portarlo in Italia. Soprattutto il club rossonero, che vede la partenza di Rafael Leao come imminente, sta spingendo per l'olandese ed è pronto ad offrire agli inglesi poco meno di 40 milioni di euro (la cifra chiesta dal West Ham) per chiudere l'affare. Sono giorni caldi e la pista Summerville potrebbe raffreddarsi così come quella di Mason Greenwood che ha trovato un accordo con il candidato presidente del Fenerbahce.