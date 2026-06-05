"Fin da giovane ho sempre detto che non avrei mai giocato in Italia, perché non reputavo il campionato di alto livello per via del modo di giocare delle squadre", ha ammesso Enzo Le Feé, centrocampista ex Roma, in un'intervista per LiveScore. Il giocatore del Southampton, che in Inghilterra ha ritrovato il tecnico Régis Le Bris, ha parlato della sua avventura in giallorosso svelando cosa lo ha convinto a scegliere la Roma: "Il mio agente mi disse che la Roma mi voleva. Ho parlato con De Rossi ed è stato incredibile. Così ho detto: 'Ok, andiamo'". Infine ha chiuso tornando sui suoi mesi difficili tra infortuni e cambi in panchina: "Alla prima partita ho avvertito i crampi dopo 55 minuti, ero stanco. Nella seconda gara sono subentrato e mi sono infortunato al ginocchio. Quando sono rientrato c'era un altro allenatore: ho giocato un paio di partite, poi la società ha preso un altro tecnico ancora e non ho più giocato".