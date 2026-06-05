In serata, al Teatro Regio di Parma, la Lega Serie A ha svelato il calendario della prossima stagione e - almeno per la Roma - non ci sono state molte sorprese. Sui social i tifosi giallorossi si sono subito lamentati del mese di maggio, in cui la squadra di Gasperini affronterà consecutivamente Napoli (in casa), Fiorentina (trasferta), Milan (trasferta) e Como (in casa) prima di chiudere il 30 maggio in Sardegna all'Unipol Domus di Cagliari. Un mese conclusivo da Champions, viene da dire l'ennesimo per i giallorossi, che nel periodo delle fasi finali di Europa League hanno sempre dovuto affrontare diversi big match, sia nell'era Mourinho che con De Rossi. Per la settima volta nelle ultime 8 stagioni, inoltre, la Roma chiuderà la sua stagione giocando fuori casa (quest'anno è accaduto a Verona), un elemento da non sottovalutare in caso di corsa Champions - o meglio. Dalla trentesima giornata (4 aprile) alla penultima (23 maggio) la squadra di Gasp sarà impegnata in almeno 5 big match, un periodo dell'anno che sarà fondamentale per le ambizioni giallorosse. Questo il calendario delle ultime nove:

30ª giornata (4 aprile): Roma-Bologna

31ª giornata (11 aprile): Inter-Roma

32ª giornata (18 aprile): Roma-Lazio

33ª giornata (25 aprile): Frosinone-Roma

34ª giornata (2 maggio): Roma-Napoli

35ª giornata (9 maggio): Fiorentina-Roma

36ª giornata (16 maggio): Milan-Roma

37ª giornata (23 maggio): Roma-Como

38ª giornata (30 maggio): Cagliari-Roma