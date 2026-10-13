Tutto esaurito all'Olimpico per la super sfida contro i Blancos

Redazione
battimuro

Roma, un rosso di orgoglio

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Torna la Champions League. La Roma - dopo il pari contro il Fenerbahce - va a caccia della prima vittoria, di fronte il Real Madrid di Mourinho. Tutto esaurito all'Olimpico per la super sfida contro i Blancos. Davanti Gasperini si affiderà a Soulé, Dybala e Malen. In porta ancora una volta Gollini al posto dell'infortunato Svilar.

Dove vedere Roma-Real Madrid

Roma-Real Madrid, match valido per la seconda giornata di Champions League, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Prime Video: calcio d'inizio domani alle 21. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime Video, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
gasperini

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