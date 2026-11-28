Calcio d'inizio alle ore 18. L'Olimpico sarà sold out
De Roon: "Siamo orgogliosi e contenti. Abbiamo pareggiato contro i più forti al mondo"
Dopo la bellissima prova di Parigi la Roma torna subito in campo in campionato. Domani alle ore 18 la sfida contro il Monza dell'ex Ivan Juric. L'obiettivo è rimanere in scia della Lazio seconda in classifica e tenere a distanza l'Inter che insegue ad un punto. L'Olimpico sarà come sempre sold out: attesi oltre 60mila spettatori.
Dove vedere Roma-Monza in Tv e LIVE streamingRoma-Monza, match valido per la tredicesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky: calcio d'inizio alle 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. La gara sarà inoltre visibile sui canali di Sky Sport Calcio, Sky Go e in streaming su Now. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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