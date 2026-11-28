Ci sono gol che entrano nella storia del calcio. E quello di Bellingham di martedì sera contro il PSV Eindhoven è tra questi: doppio palleggio e tiro al volo da fuori area che ha regalato al Real Madrid la rete del sorpasso ai danni della squadra olandese. Un gol meraviglioso che ricorda quello di Vincent Candela a Bari nell'anno dello scudetto. E il francese lo ha subito condiviso sul suo profilo Instagram scrivendo: "Il mio era più bello oh... Grande Jude campione vero". Tanti i commenti dei tifosi giallorossi che ricordano quella giornata con affetto. Oltre 25mila i romanisti presenti al San Nicola. La Roma vinse 1-4 e si avviava alla vittoria del terzo scudetto.

La storia del gol di Candela a Bari

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La rete dia Bari fu iconica e di fondamentale importanza per la vittoria dello scudetto. Era il 20 maggio e circa un mese dopo i giallorossi avrebbero battuto il Parma e conquistato il terzo tricolore della loro storia. La partita contro i biancorossi era bloccata sullo 0-0, lafaticava a trovare a spazi e ci pensò Candela con un gol da top player a sbloccarla. Doppio palleggio e tiro al volo sotto al sette. Poi la gara fu in discesa anche grazie all'espulsione di Innocenti. Per Capello quella fu la partita della svolta.