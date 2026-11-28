Il francese ha pubblicato sui social la rete contro il Bari dell'anno dello scudetto. Tante le similitudini con quella di Jude
Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"
Ci sono gol che entrano nella storia del calcio. E quello di Bellingham di martedì sera contro il PSV Eindhoven è tra questi: doppio palleggio e tiro al volo da fuori area che ha regalato al Real Madrid la rete del sorpasso ai danni della squadra olandese. Un gol meraviglioso che ricorda quello di Vincent Candela a Bari nell'anno dello scudetto. E il francese lo ha subito condiviso sul suo profilo Instagram scrivendo: "Il mio era più bello oh... Grande Jude campione vero". Tanti i commenti dei tifosi giallorossi che ricordano quella giornata con affetto. Oltre 25mila i romanisti presenti al San Nicola. La Roma vinse 1-4 e si avviava alla vittoria del terzo scudetto.
La storia del gol di Candela a BariLa rete di Candela a Bari fu iconica e di fondamentale importanza per la vittoria dello scudetto. Era il 20 maggio e circa un mese dopo i giallorossi avrebbero battuto il Parma e conquistato il terzo tricolore della loro storia. La partita contro i biancorossi era bloccata sullo 0-0, la Roma faticava a trovare a spazi e ci pensò Candela con un gol da top player a sbloccarla. Doppio palleggio e tiro al volo sotto al sette. Poi la gara fu in discesa anche grazie all'espulsione di Innocenti. Per Capello quella fu la partita della svolta.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA