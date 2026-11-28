Il mercato di riparazione si avvicina e le priorità per Gasperini non sono cambiate. La volontà del tecnico è chiara da tempo e ha chiesto un rinforzo in attacco: il famoso esterno d'attacco di piede destro. L'ultimo giorno di mercato era sfumato Leweling e ora D'Amico proverà ad accontentarlo. Nei prossimi giorni è atteso a Trigoria Ryan Friedkin per un vertice di mercato e tra gli obiettivi dei giallorossi c'è anche Lookman. Insieme a Gasp ha vinto l'Europa League e scritto pagine indelebile della storia dell'Atalanta. Non ha trovato la stessa fortuna all'Atletico Madrid e potrebbe tornare in Italia. Secondo l'esperto di mercato Yağız Sabuncuoğlu il club giallorosso ha avviato i contatti con il procuratore dell'attaccante nigeriano. L'Atletico, però, si aspetta un'offerta da almeno 40 milioni di euro. Da Trigoria qualche settimana fa l'interesse per Lookman era stato smentito, ma ora la pista potrebbe accendersi. Da valutare anche le sue condizioni fisiche poiché Ademola è al momento ai box per una distorsione al ginocchio. Gasp attende il colpo in attacco.