Donyell Malen domina la Serie A e brilla in Champions League. Fa felici i tifosi della Roma ma soprattutto rende orgogliosa la mamma, Mariska Manshanden, che lavorava come tassista notturna quando Bobby era un bambino e sognava di diventare un calciatore professionista: "Scriveva sulle travi di legno 'diventerò un calciatore. Farò di tutto per riuscirci e non mollerò mai'", ha raccontato la madre a La Gazzetta dello Sport. Ha poi parlato del suo rapporto col nonno: "È sempre stato solare. Mio padre era il suo migliore amico e il suo più grande tifoso. Lo accompagnava agli allenamenti e alle partite. È morto quando Donyell aveva otto anni. Ancora oggi quando parla di lui si commuove". Parole al miele anche da parte del primo allenatore di Malen Lisandro Victoria: "Ha sempre odiato perdere. Ricordo un torneo in cui perdevamo 3-0 all’intervallo contro il Twente. Una volta rientrati pareggiamo nel giro di un quarto d’ora. Donyell segnò il 4-3… in fuorigioco. Annullato. Si arrabbiò come non mai". Lisandro ha rispolverato aneddoti di campo: "Sapeva già infilare la sfera all’angolino col piattone. Lo rivedo tutt’oggi nei gol che segna a Roma. All’epoca indossava il numero 11, ma so che oggi si fa chiamare “D9”. Ricordo un bambino rispettoso e già con le idee chiare. Una volta, in un tema, scrisse che avrebbe fatto il calciatore. I genitori l’hanno seguito passo dopo passo senza mai essere invadenti. Negli anni ho conosciuto dozzine di papà convinti di avere tra le mani un figlio fenomeno. Beh, i Malen ne avevano uno, ma non si sono mai vantati".