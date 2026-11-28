Mario Hermoso è uno dei protagonisti della Roma di Gasperini. Leader difensivo e prezioso in zona gol. Già quattro in questa prima parte di stagione e tutti decisivi. Quando segna lui i giallorossi non perdono mai. Il contratto è in scadenza nel 2027 e il club ha già avviato i contatti per il rinnovo, ma la firma ancora non è arrivata. Su di lui c'è l'Inter e secondo Ivan Zazzaroni i nerazzurri potrebbero strapparlo alla Roma a parametro zero. Queste le parole del direttore del Corriere dello Sport a Radio Deejay: "La Roma deve stare attenta. C'è un giocatore che potrebbe finire a zero all'Inter, mi è arrivata questa dritta. Hermoso che Gasp ha rivalutato alla grande. Mi è arrivata una dritta da una persona. Parlai con Berta, che era all'AM e oggi è all'Arsenal. Mi disse che era uno che gioca bene con i piedi, forte di testa, ogni tanto fa buchi difensivi perché è convinto di sé stesso".