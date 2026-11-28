Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. L'ucraino mercoledì era a Parigi ed ha visto PSG-Roma al Parco di Principi. Queste le sue parole sul match e sul lavoro di Gasperini:

Ha visto Paris Saint-Germain-Roma dal vivo con suo figlio ed è rimasto colpito dalla prestazione dei giallorossi. Che impressione ha avuto? “È vero, è stata una bellissima partita. La Roma ha giocato un bel calcio, un calcio propositivo, un calcio di alta intensità. Anche il Paris Saint-Germain, comunque, lo sappiamo, è due volte campione della Champions League, è una squadra con grandi talenti. Anche se erano senza un paio di nomi importanti, però la Roma ha fatto veramente una grande partita. È stato bello da vedere“.

Cosa le è piaciuto di più della Roma di Gasperini? Anche suo figlio è rimasto estasiato dalla partita. “C’è tanta intensità, c’è entusiasmo, c’è un assetto tattico di Gasperini che, comunque, lo sappiamo, mantiene sempre la stessa linea. È un modello che funziona, è un modello che è veramente bello da vedere perché da tanto tempo non vedevo una partita così aperta: c’era un’azione da un lato del campo, dall’altro. È stata una partita molto viva, energica. C’erano giocatori giovani di grande talento. Mio figlio ha guardato e ha detto: “Sì, adesso lo capisco il livello della Champions League”.