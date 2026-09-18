Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

La Roma corre verso l'incontro al vertice prima della lunga sosta nazionali. Domani in un Olimpico gremito la super-sfida contro l'Inter di Chivu, e per la seconda gara consecutiva Gasperini avrà tutto il gruppo a disposizione. Giallorossi e nerazzurri sono entrambe in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo quattro turni. I dubbi in casa capitolina riguardano principalmente la difesa, dove Balerdi scalpita e Molina spera di battere la concorrenza di Lulli. Calcio d'inizio del match alle ore 18.

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