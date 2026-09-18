Il calcio d'inizio della sfida al vertice tra i giallorossi di Gasperini e i nerazzurri di Chivu è alle ore 18 all'Olimpico
Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"
La Roma corre verso l'incontro al vertice prima della lunga sosta nazionali. Domani in un Olimpico gremito la super-sfida contro l'Inter di Chivu, e per la seconda gara consecutiva Gasperini avrà tutto il gruppo a disposizione. Giallorossi e nerazzurri sono entrambe in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo quattro turni. I dubbi in casa capitolina riguardano principalmente la difesa, dove Balerdi scalpita e Molina spera di battere la concorrenza di Lulli. Calcio d'inizio del match alle ore 18.
Dove vedere Roma-InterRoma-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 18. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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