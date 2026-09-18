Domani il match contro i nerazzurri. In palio il primato in classifica

Redazione
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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Olimpico contro l'Inter. Qualche dubbio di formazione per il tecnico che però ha tutto il gruppo a completa disposizione, recuperato anche Hermoso che ha superato la lieve contusione ala caviglia. Calcio d'inizio della sfida ore 18, non parlerà Chivu.

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

AS Roma Press Conference

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