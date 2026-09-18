Domani il match contro i nerazzurri. In palio il primato in classifica
Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"
Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Olimpico contro l'Inter. Qualche dubbio di formazione per il tecnico che però ha tutto il gruppo a completa disposizione, recuperato anche Hermoso che ha superato la lieve contusione ala caviglia. Calcio d'inizio della sfida ore 18, non parlerà Chivu.
LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
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