Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

Vincent Candela questo pomeriggio al Teatro Sala Umberto ha presentato il suo libro “Il metodo Vincent(e) – L’Alberologia, le mie radici, le mie vittorie”, pubblicato da Ribalta Edizioni e scritto insieme a Mara Pacifico e con Igor Artibani. Alla presentazione hanno preso parte anche leggende della storia della Roma come Francesco Totti e Bruno Conti, l'ex presidente Rosella Sensi e il tifosissimo giallorosso Carlo Verdone. Tra ricordi, legati in particolare allo Scudetto del 2001, e racconti di momenti indimenticabili per il popolo romanista, l'ex capitano è stato protagonista di uno show tutto da ridere.

Totti e l'elogio a Candela: "Aveva una testa... superiore a tanti altri"

Francesco Totti ha avuto il compito di presentare il Vincent Candela compagno di squadra. "Vissuto dallo spogliatoio non si può raccontare", ha ironizzato subito il numero 10. "Io, c

ome tanti altri miei colleghi, abbiamo avuto la fortuna di

conoscere la persona. Oltre ad essere un giocatore, l'uomo è la cosa più

importante. Lui è un ragazzo semplice, adorabile e disponibile, che se ti deve

dare un dito ti dà un braccio. Non sto facendo il ruffiano perché sta qua,

è vero", ha proseguito. Totti poi ha ricordato l'arrivo di Candela alla Roma, nel gennaio '97: "E' arrivato a gennaio, in punta di piedi, e in campo

ha preso subito il palcoscenico. Quell'anno arrivarono Tetradze e Candela,

ci prendevano tutti in giro. S

ono due tipi di giocatori diversi, però Vincent poi è

uscito come tutti volevano e si aspettavano. Faceva

il terzino, ma per me non è stato mai terzino, aveva i piedi di un trequartista. E una testa di... (momenti di esitazione e risate dal pubblico),

una testa superiore a tanti altri. Lui non correva sul

campo, saltellava e sembrava un ballerino. Lui non toccava il terreno, lui volava", l'elogio firmato dal capitano.

Quella contestazione a Trigoria e le maledizioni di Totti a Candela

Totti ha proseguito ricordando un aneddoto a dir poco curioso che lo lega a Candela. "Ancora gli do maledizioni su maledizioni. A fine campionato eravamo a Vicenza, f

inì il campionato e lui non aveva più voglia di rimanere a Roma.

Era intenzionato a cambiare squadra.

Già aveva scelto l'Inter: si può dire, no?

Però abbiamo cercato di farlo ragionare in tutto e per tutto, ma non c'era possibilità.

A

lla fine poi il presidente e il mister si imposero per farlo rimanere a Roma.

Lui non voleva rimanere a Roma, però iniziò il ritiro come tutti gli anni. Un'ora

prima mi chiama e mi dice 'Capitano, Capitano, posso venire con te a Trigoria?'. Gli dico 'certo',

spesso andavamo insieme con la macchina.

Lui mi ha chiamato perché c'era la contestazione a Trigoria. '

Dice: io mi metto in macchina con Francesco e in linea di massima può essere che mi salvo'.

Che fa? Si mette dietro.

Io avevo una macchina con i vetri un po' scuri,

arriviamo a Trigoria e c'erano 5.000-7.000 persone. Non potevo più muovermi, ero bloccato. C'erano insulti e altro, io dicevo che Candela era un bravo ragazzo e che voleva rimanere. No