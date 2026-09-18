La Figc ha diramato l'elenco dei 34 calciatori convocati da Roberto Mancini per la sua seconda avventura da CT dell'Italia. Nell'elenco sono presenti anche tre giocatori della Roma: si tratta di Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Gli Azzurri lunedì 21 settembre sosterranno la prima seduta di allenamento a Coverciano in vista dell'esordio nella quinta edizione della Nations League venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Tre giorni la squadra di Mancini farà visita alla Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa per poi affrontare venerdì 2 ottobre la Francia a Saint-Denis. A chiudere la prima e lunga finestra stagionale dedicata alle nazionali il secondo match casalingo, con la Turchia lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. In 9 sono alla prima convocazione in Nazionale: il portiere del Bologna Pessina, il difensore della Roma Ghilardi, il difensore del Brentford Kayode, il difensore del Monza Kouadio, il centrocampista del Cagliari Romano (passato in Sardegna in estate dalla Roma), il centrocampista dello Sporting CP Doumbia, l’attaccante del Sassuolo S. Esposito, l’attaccante del Napoli Vergara e l’attaccante del Norimberga Alì Zoma.

Italia, l'elenco completo dei convocati

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).