Sale l'attesa per Roma-Inter, sfida al vertice della classifica valida per la quinta giornata di campionato. Il match tra giallorossi e nerazzurri, l'ultima gara prima della lunga sosta nazionali, è in programma domani all'Olimpico con fischio d'inizio alle ore 18. Lo stadio sarà gremito tanto che, come comunicato dal club capitolino, sono attesi oltre 60 mila spettatori. Per questo motivo, i cancelli dell'Olimpico apriranno alle 15:30, due ore e mezza prima dell'inizio del match. Di seguito il comunicato della Roma: "Due squadre a punteggio pieno in classifica dopo quattro partite, una sfida emozionante e attesissima in città. Gli occhi del mondo calcistico saranno tutti sullo Stadio Olimpico, su Roma-Inter. Un duello da sempre appassionante, con un sapore da vertice in questo inizio di stagione. Oltre 400 accreditati per il match tra broadcaster, cronisti e fotografi da ogni parte del continente: Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. La gara vale la giornata numero 5 di Serie A, si gioca sabato 19 settembre con calcio d'inizio alle 18:00. Sono previsti sugli spalti oltre 60mila spettatori, pronti a spingere la squadra come nelle precedenti partite casalinghe, in cui il pubblico è stato realmente il dodicesimo uomo soffiando dietro le spalle dei ragazzi di Gasperini. Nel caso si volesse acquistare un biglietto, ci sono ancora posti disponibili. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 15:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli. Dalle 15:00, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire da tre ore prima del fischio di inizio, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form".