Il trequartista portoghese su Dybala: "Con lui non c'è bisogno di parlare, ogni volta che tocca palla puoi aspettarti qualcosa che pochi sanno fare"
Rodrigo Mora: "Contenti della prestazione. Serve essere più continui nei 90 minuti"
Rodrigo Mora la parola Roma ce l'ha scritta nel cognome. In queste settimane il giovane trequartista portoghese sta scoprendo la Capitale e il gioco di Gasperini, desideroso di imporsi in maglia giallorossa dopo il trasferimento dal Porto di quest'estate. E con uno "sponsor" di assoluto livello come Mourinho, la strada sembra spianata. Ma va percorsa e Mora lo sa bene, l'impatto in Italia è stato positivo ma c'è ancora tanto da imparare anche e soprattutto da compagni come Dybala. Di questo ha parlato il classe 2007 lusitano a Sky Sport, ecco uno stralcio della sua intervista:
Che rapporto avete con Dybala, in campo e fuori? “Con Paulo è un giocatore che non ha bisogno di parole: lo guardi e capisci. In campo, ogni volta che tocca la palla, puoi aspettarti qualcosa che pochi sanno fare: quel passaggio che altri non vedono nemmeno, quella giocata che cambia la partita. Fuori dal campo mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno, è una persona molto umile e disponibile. Gli sono davvero grato per come mi ha aiutato ad ambientarmi”.
Mourinho ha detto che hai tutte le qualità per far innamorare i tifosi della Roma. Hai avuto modo di parlarci? “Sì, quando sono arrivato abbiamo parlato un po’. Mi ha raccontato quanto ami questo club, quanto gli piaccia Roma e quanto sia speciale il rapporto con la città. Non è stata una conversazione lunga, però è un grande allenatore e una grande persona, e sono davvero grato per le parole che ha speso per me. Mi ha fatto sentire benvenuto”.
Quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine con la Roma? “Voglio vincere dei titoli. È l’obiettivo più importante che ho, quello che mi spinge ogni mattina quando arrivo ad allenarmi. Voglio vincerli con la Roma, in questa città, con questi tifosi, e voglio farlo da protagonista, dando il mio contributo sul campo”
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