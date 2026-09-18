Rodrigo Mora la parola Roma ce l'ha scritta nel cognome. In queste settimane il giovane trequartista portoghese sta scoprendo la Capitale e il gioco di Gasperini, desideroso di imporsi in maglia giallorossa dopo il trasferimento dal Porto di quest'estate. E con uno "sponsor" di assoluto livello come Mourinho, la strada sembra spianata. Ma va percorsa e Mora lo sa bene, l'impatto in Italia è stato positivo ma c'è ancora tanto da imparare anche e soprattutto da compagni come Dybala. Di questo ha parlato il classe 2007 lusitano a Sky Sport, ecco uno stralcio della sua intervista:

Che rapporto avete con Dybala, in campo e fuori? “Con Paulo è un giocatore che non ha bisogno di parole: lo guardi e capisci. In campo, ogni volta che tocca la palla, puoi aspettarti qualcosa che pochi sanno fare: quel passaggio che altri non vedono nemmeno, quella giocata che cambia la partita. Fuori dal campo mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno, è una persona molto umile e disponibile. Gli sono davvero grato per come mi ha aiutato ad ambientarmi”.

Mourinho ha detto che hai tutte le qualità per far innamorare i tifosi della Roma. Hai avuto modo di parlarci? “Sì, quando sono arrivato abbiamo parlato un po’. Mi ha raccontato quanto ami questo club, quanto gli piaccia Roma e quanto sia speciale il rapporto con la città. Non è stata una conversazione lunga, però è un grande allenatore e una grande persona, e sono davvero grato per le parole che ha speso per me. Mi ha fatto sentire benvenuto”.

Quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine con la Roma? “Voglio vincere dei titoli. È l’obiettivo più importante che ho, quello che mi spinge ogni mattina quando arrivo ad allenarmi. Voglio vincerli con la Roma, in questa città, con questi tifosi, e voglio farlo da protagonista, dando il mio contributo sul campo”