I giallorossi sono pronti per tornare a giocare in Champions in casa dei campioni in carica
Roma, ecco come si batte il PSG: vietato snaturarsi ma occhio alla difesa
La Roma arriva al Parc des Princes dopo il 5-1 in casa del Parma per la trasferta più complicata della stagione contro il PSG di Luis Enrique, quinta giornata di League Phase di Champions League. Gasperini ha ritrovato Svilar e Dybala dopo la sosta e in casa dei campioni d'Europa è pronta a schierare la miglior formazione possibile: spazio per Ndicka che al Tardini ha riposato, a centrocampo coppia Koné-Cristante con Mora, Soulé e Dybala che si giocano due maglie dietro al solito Donyell Malen.
Dove vedere PSG-Roma in TV e LIVE streamingParis Saint-Germain-Roma, partita valida per la quinta giornata di Champions League, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video: calcio d'inizio domani sera alle ore 21. Sarà quindi possibile vederla tramite app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi esterni come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast. È possibile inoltre seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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