La Roma arriva al Parc des Princes dopo il 5-1 in casa del Parma per la trasferta più complicata della stagione contro il PSG di Luis Enrique, quinta giornata di League Phase di Champions League. Gasperini ha ritrovato Svilar e Dybala dopo la sosta e in casa dei campioni d'Europa è pronta a schierare la miglior formazione possibile: spazio per Ndicka che al Tardini ha riposato, a centrocampo coppia Koné-Cristante con Mora, Soulé e Dybala che si giocano due maglie dietro al solito Donyell Malen.

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