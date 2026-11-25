Come si dice "Paris est magique" in italiano? Basta chiederlo ad Alessio Bartoccini, originario di Roma e parigino d'adozione da sei anni. Oggi il cuore del giovane rapper è diviso tra la Roma e il Paris Saint-Germain come riporta Paris.fr. Il rapper si è creato una certa reputazione nella città in cui questo genere musicale è nato ed ha ancora la massima espansione. "Ho 26 anni e vengo da Roma. Sono cresciuto un po' ovunque in Europa, seguendo gli spostamenti di mia madre. Da sei anni vivo nella zona est della capitale. Ho studiato alla Sorbonne-Nouvelle (5° arrondissement) e oggi lavoro nel centro di Parigi. Faccio anche rap (con lo pseudonimo di Accini) da tre anni e mi piacerebbe farne il mio mestiere. Scrivo testi in francese e in italiano e sono particolarmente influenzato dalla scena romana", ha dichiarato.

Poi si passa alla fede calcistica. "Sono tifoso della Roma da sempre. Da piccolo i miei genitori mi hanno dato la possibilità di scegliere tra il Torino, la squadra del cuore di mio padre, e la Roma, quella di mia madre. È lì che il mio sangue è diventato giallorosso! Quando sono a Roma cerco di andare a vedere una partita allo Stadio Olimpico. A Parigi vado in un bar del Quartiere Latino con il Roma Club Parigi. Passiamo la serata a cantare, è come tornare un po' a casa. In fin dei conti, da quando vivo a Parigi, l'AS Roma è l'unico vero legame che mantengo con la mia città d'origine". Il tatuaggio "Non ci pensare" lo lega a un altro rapper, anche lui tifoso romanista: "È tratta dalla canzone "Nonostante Tutto" del rapper romano Gemitaiz. Viene dal mio stesso quartiere, Montesacro, e tifa anche lui per la Roma! Tra l'altro, il videoclip è stato girato proprio sul campo da calcio dove giocavo da bambino". Cuore diviso a metà dicevamo, perché in Francia Alessio tifa Psg: "Ho iniziato a interessarmi al Paris Saint-Germain al momento dell'arrivo di Zlatan Ibrahimović, nel 2012. Ho sempre adorato questo calciatore, anche se non ha mai giocato per la mia squadra. Poi, nel 2013, Marquinhos (l'attuale capitano del PSG), che all'epoca era giovanissimo, ha lasciato la Roma per il PSG. Mi piaceva molto e ho continuato a seguire la sua crescita a Parigi. Quando sono arrivato qui, ho conosciuto dei tifosi del PSG. Andavano spesso al Parco dei Principi, in curva, con gli ultras. A poco a poco mi sono immerso in quella cultura. Per me non c'è niente di meglio del calcio per integrarsi quando si arriva in una nuova città".