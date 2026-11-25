Gasperini ci crede. Il Paris Saint Germain è uno scoglio quasi insormontabile, ma il tecnico non ha intenzione di partire battuto. È sereno e si è visto ieri in conferenza stampa. Sorrisi e qualche battuta per stemperare la tensione. Anche nel post si è fermato qualche istante a ridere con i giornalisti presenti. La stessa serenità in questi giorni ha provato a trasmetterla alla squadra. C’è quasi tutto il gruppo e anche Rensch (out circa un mese per una lesione muscolare) è partito insieme alla squadra. La Roma se la giocherà a viso aperto o quantomeno ci proverà e il tecnico ha curato i dettagli nei minimi particolari. Il primo segnale è stato la rifinitura a Trigoria e non allo stadio degli avversari, stile Mourinho.

Quando si alza il livello e le partite iniziano a scottare i giallorossi si alleneranno nella Capitale. Era successo l’anno scorso per gli ottavi di Europa League contro il Bologna e il modus operandi sarà proposto di nuovo ad Atene a gennaio per la penultima giornata della fase campionato. Gasperini sa che svolgere l’allenamento in Francia avrebbe potuto generare una fuga di notizie. Ad assistere a tutto l’allenamento ci sarebbero stati anche addetti alla sicurezza del Parco dei Principi e ogni mossa per provare a strappare punti contro il Paris Saint Germain deve rimanere segreta. Dare un ulteriore vantaggio alla squadra più forte del mondo sarebbe controproducente. Per alleggerire la tensione anche la scelta di un albergo immerso nel verde poco lontano da Parigi e il ritorno il giorno dopo la partita. La Roma ci proverà, poi testa al Monza.