La prima nottata a Parigi è passata senza particolari problemi. In giro per la città si iniziano ad incontrare i primi romanisti, ma la grossa fetta dei 1500 che questa sera saranno presenti al Parco dei Principi arriveranno in giornata. Sono in arrivo da tutta Europa: chi ha scelto il volo diretto oppure chi farà qualche scalo per spendere di meno. L’allerta in città è altissima. Parigi è una città blindata e basta passarci poche ore per accorgersene. In ogni fermata della metro, per esempio, ci sono almeno tre agenti di polizia sulle banchine a qualsiasi ora del giorno e della notte. Saranno circa 350 gli agenti in più e la zona intorno allo stadio è blindata. Questo è il messaggio che i residenti si sono ritrovati fuori le loro abitazioni: “Il perimetro di sicurezza sarà messo in atto dalle 08:00 alle 23:00. Per motivi di sicurezza, la Prefettura di Polizia è soggetta a chiudere la strada Nungesser e Coli, salvo per i residenti muniti di un permesso di passaggio. Pierre-Christophe BAGUET, Sindaco di Boulogne-Billancourt, ha chiesto al Prefetto della Polizia di ridurre al massimo le distrazioni”. Fari puntati sui romanisti presenti, soprattutto quelli senza biglietto. Acquistare un tagliando per la partita non è stato semplice anche perché le autorità francesi avevano predisposto un taglio: da 2400 a 1500. Previste pene pesantissime per i tifosi della Roma che si avvicineranno allo stadio senza biglietto. Pene fino a sei mesi di reclusione e un'ammenda di 30.000 euro. Meglio non rischiare.