Ospitare gli influencer in trasmissioni televisive che dovrebbero mantenere serietà porta anche a siparietti paradossali. Come quello andato in scena alla Domenica Sportiva e ripostato ieri dal noto giornalista Francesco Repice. La domanda che accende il confronto televisivo è particolarmente provocatoria e arriva con un tono rivedibile dall'influencer Luca Ortelli, di fede juventina: "Dybala è un ex giocatore da cinque anni, non decide mai le partite". Una dichiarazione che ha fatto sbottare Repice. "Infatti Gasperini me chiama a me per giocare. Tu dici che Gasperini è un bravo allenatore, ti informo che lui ha sempre detto che se Paulo sta bene starà sempre in campo. Vuoi sapere perché la Roma è andata in Champions lo scorso anno? Perché nelle ultime sei partite ha giocato Dybala". L'influencer ribatte: "Dybala non è un valore aggiunto, non è proprio un valore. Non ti cambia la partita". E qui Repice perde le staffe: "Di fronte a certe affermazioni resto disarmato. Basterebbe guardare le partite e i gol che ha fatto fare Dybala. Non è decisivo nei top match? Ha fatto impazzire il Real Madrid. Ti prego non toccare tasti perché io ti rispondo con la musica. Non solo le cambia ora ma le cambierà anche tra vent'anni". E qui tira in ballo Totti: "Se Francesco entra in campo cinque minuti oggi ti fa fare tre gol. Parliamo di campioni".