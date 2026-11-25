L'esperienza di Luis Enrique sulla panchina della Roma nella stagione 2011-2012 è stata un esperimento tanto affascinante quanto incompiuto e forse affrettato. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2011 dal Barcellona B per inaugurare l'era della nuova proprietà americana guidata da Thomas DiBenedetto e dal duo Baldini-Sabatini, il tecnico asturiano portò con sé una rivoluzione culturale basata sul possesso palla e sul pressing alto. Doti che oggi lo hanno fatto diventare l'allenatore più forte del mondo. E che stasera saranno messe in campo nel suo primo incrocio contro la Roma. L'impatto con il calcio italiano si rivelò subito complesso tra la scelta di vivere all'Olgiata, su indicazione di De La Pena, gli allenamenti con l'Ipad e la scelta di un mental coach. L'eliminazione estiva ai play-off di Europa League contro lo Slovan Bratislava aprì una stagione altalenante, segnata da prestazioni brillanti e cadute improvvise. Nonostante una difesa alta spesso esposta ai contropiedi e le iniziali frizioni tattiche con capitan Francesco Totti, lo spagnolo conquistò lo spogliatoio grazie alla sua onestà intellettuale. La squadra chiuse il campionato al settimo posto con 56 punti, restando fuori dalle coppe europee dopo quindici anni, un epilogo che spinse Luis Enrique alle dimissioni a fine stagione per esaurimento delle energie nervose.: Tornando indietro non accetterei la proposta, non sono stato capito", disse.

Che fine hanno fatto i protagonisti di quella Roma

A distanza di anni, quasi tutti i giocatori di quella rosa hanno appeso gli scarpini al chiodo, intraprendendo carriere diverse nel mondo del calcio

Allenatori e dirigenti: Daniele De Rossi e Gabriel Heinze sono diventati allenatori professionisti, così come Fernando Gago e Marco Cassetti (impegnato nei settori giovanili e come vice di Fabregas al Como). Francesco Totti ha vissuto una parentesi dirigenziale nel club prima di dedicarsi allo scouting e agli eventi internazionali, mentre Nicolás Burdisso è diventato direttore sportivo (tra Boca Juniors e Fiorentina). Anche Lamela ha intrapreso la carriera da allenatore, come vice al Siviglia.

Gli altri: Il portiere Maarten Stekelenburg, i difensori Juan, Cicinho, José Ángel e Aleandro Rosi, oltre ai centrocampisti Miralem Pjanić, Simone Perrotta, David Pizarro, Rodrigo Taddei e Fábio Simplicio. Ritirati anche gli attaccanti Bojan Krkić (entrato nello staff dirigenziale del Barcellona), Pablo Daniel Osvaldo (dedicatosi alla musica), Marco Borriello e Fabio Borini.

Gli ultimi a resistere: Tra i giovanissimi di allora giocano ancora Gianluca Caprari e Valerio Verre, il primo nel Padova. Il secondo invece è attualmente svincolato

Claudio Bisceglia: l'amico fraterno

Dietro le quinte di quell'annata nacque un legame indelebile tra Luis Enrique e Claudio Bisceglia, l'interprete e insegnante di italiano della Roma. Originario di Manfredonia e formatosi alla Scuola per Interpreti di Trieste, Bisceglia conosce cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese e olandese, oltre al francese) ed è soprannominato a Trigoria "la scatola nera della Roma" per la sua assoluta riservatezza.per tutte le proprietà e gli allenatori successivi, da José Mourinho a Gian Piero Gasperini. Un'amicizia profonda, tanto che Luis Enrique non ha mai smesso di ringraziarlo pubblicamente anche a distanza di quindici anni, dedicandogli un pensiero speciale persino dopo aver conquistatoalla guida del Paris Saint-Germain.