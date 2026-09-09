Dove vedere Fenerbahce-Roma in TV e LIVE streaming

Roma è pronta. Sette anni dopo l'ultima volta, i giallorossi tornano a calcare il campo più prestigioso d'Europa: quello della Champions. Domani, alle 18.45, la squadra di Gasp dovrà vedersela contro il Fenerbahce, ad Istanbul. Sarà un match difficile ma che potrebbe regalare sorprese. Il pericolo numero 1 si chiama Greenwood: l'inglese è la punta di diamante del club turco. Gasp sta studiando le soluzioni per uscire indenne. Tutto ruota intorno a Dybala: se starà bene, giocherà dal primo minuto. Molina prenderà il posto di Lulli. In difesa, la novità potrà essere Balerdi.

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