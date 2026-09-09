Dove vedere Fenerbahce-Roma in TV e LIVE streaming

I giallorossi tornano a disputare una partita di Champions a sette anni di distanza dall'ultima volta
Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa
Roma è pronta. Sette anni dopo l'ultima volta, i giallorossi tornano a calcare il campo più prestigioso d'Europa: quello della Champions. Domani, alle 18.45, la squadra di Gasp dovrà vedersela contro il Fenerbahce, ad Istanbul. Sarà un match difficile ma che potrebbe regalare sorprese. Il pericolo numero 1 si chiama Greenwood: l'inglese è la punta di diamante del club turco. Gasp sta studiando le soluzioni per uscire indenne. Tutto ruota intorno a Dybala: se starà bene, giocherà dal primo minuto. Molina prenderà il posto di Lulli. In difesa, la novità potrà essere Balerdi.
Dove vedere Fenerbahce-Roma in TV e LIVE streamingFenerbahce-Roma, primo match della League Phase di Champions, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport: calcio d'inizio alle ore 18.45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a Sky, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. Il match sarà trasmesso sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport. Per assistere alla partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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