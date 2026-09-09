Durante l'intervista, il noto attore e regista italiano ha iniziato a cantare l'inno della Roma
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La Roma entra nel cuore di chi la tifa. Succede spesso. Anzi, sempre. Perché la passione giallorossa non fa differenze: dai vip ai nip, tutti la vivono e la mostrano con grande orgoglio. È successo anche a Sergio Castellitto. Il noto attore e regista italiano è un grande tifoso della Roma e non lo ha mai nascosto. Nemmeno durante l'intervista - concessa alla Gazzetta dello Sport - insieme a Benedetta Porcaroli e Michele Morrone, in occasione della premiere della seconda stagione di The Gentlemen. La domanda era spinosa: meglio un Oscar o uno Scudetto della Roma? Castellitto non ci ha pensato nemmeno per un secondo. “Tra i due prendo lo Scudetto della Roma. Tutta la vita. Anche perché l'Oscar non lo prendo” (ride, ndr).
Poi ha speso parole importanti anche per Gasperini: “È un grande allenatore, ma soprattutto un grande uomo”. Un elogio condiviso anche da Benedetta Porcaroli. Poi il siparietto con Michele Morrone, che ha provato a spostare il discorso sull'Inter. Castellitto, però, non ha voluto sentire ragioni: “Qui non si parla di Inter”. E per rendere ancora più chiaro il concetto, ha iniziato a cantare l'inno della Roma. Subito seguito da Benedetta Porcaroli. L'attrice ha poi parlato dell'inizio di stagione della squadra: “Mi sono persa questo avvio. Non mi ricordo mai quando ci sono le partite. Mi riguardo tutto dopo. Mio fratello dice che sono una tifosa occasionale. Mi dà molto ai nervi”.
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