L’atmosfera a Istanbul è bollente. Non tanto per le temperature che saranno decisamente migliori rispetto al caldo di Roma, ma per la situazione del Fenerbahce. Kartal dopo sole quattro partite di campionato (2 vittorie e 2 sconfitte tra cui quella nel derby col Besiktas) è già a rischio esonero e la sfida di Champions League sembra già essere decisiva. Punterà tutto su Greenwood, sogno di mercato di Gasperini che domani sera si ritroverà contro. Lo stadio sarà pieno: presenti circa 50mila spettatori tra cui 2300 romanisti. E la stampa turca carica l’ambiente: “Greenwood distruggerà la Roma”, titola Fanatik uno dei principali quotidiani. L’inglese è la stella della squadra, giocherà dietro le punte e avrà piena di libertà di giocare come meglio credo. Kartal punta tutto su di lui anche perché sarà orfano di Guendouzi (squalificato) e Asensio ancora alle prese con un problema fisico. A preoccupare il tecnico del Fener è Malen. Secondo la stampa turca è stata preparata una sorte di gabbia per l’attaccante olandese. Bobby ha già segnato cinque gol in stagione e ha voglia di replicare col primo sigillo in Champions con la maglia della Roma.