Greenwood come non lo avete mai visto. O quasi. Perché contro la Roma, Mason potrebbe cambiare ruolo. Una scelta precisa. Quella di Kartal, tecnico del Fenerbahce, che sta preparando una soluzione a sorpresa per mettere in difficoltà Gasp. L’inglese è un’ala destra. È lì che ha ritrovato il suo talento. È lì che ha convinto il club turco a investire una cifra importante per portarlo a Istanbul. Ma contro i giallorossi potrebbe esserci una novità. Mason dovrebbe spostarsi al centro. Più vicino alla porta. Più dentro il gioco. Le assenze di Asensio e Guendouzi hanno costretto Kartal a cambiare qualcosa. E così l’idea è quella di schierare Greenwood alle spalle di Muriqi. Numero 10. Trequartista. Con libertà di muoversi tra le linee e cercare la giocata. A destra dovrebbe esserci Nene. Per Mason, invece, sarebbe la prima volta in questa posizione in stagione. Una mossa che arriva in un momento delicato per Kartal. Il tecnico è in bilico. I risultati non lo hanno aiutato e la sua panchina non è solida. Contro la Roma si gioca tanto. Una sconfitta potrebbe avvicinare l’addio. Gasp dovrà stare attento. Perché contro la Roma, l’inglese avrà un compito diverso. E forse anche più pericoloso.