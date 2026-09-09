Lulli sta vivendo un sogno. E non potrebbe essere altrimenti. Perché in appena due mesi la sua vita è cambiata completamente. Era a un passo dall'Avellino, poi Gasp ha deciso di bloccare tutto. Ha scelto di tenerlo con sé, convinto che quel ragazzo potesse dargli qualcosa. E aveva visto giusto. Perché Lulli ha risposto subito presente. Esordio e prestazioni convincenti nelle prime tre giornate di campionato: il giovane giallorosso è stato una delle note più positive di questo super inizio di stagione della Roma. Gasp se lo coccola. E non è il solo ad averlo notato. Il suo inizio ha colpito tutti. Mancini compreso. Il ct della Nazionale, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta pensando infatti di inserire Lulli tra i convocati per i prossimi test dell'Italia. La lista sarà consegnata il 18 settembre e Mancini ha intenzione di dare un volto nuovo alla sua Nazionale. Più giovane, più coraggioso. E Lulli potrebbe essere uno dei nomi a sorpresa. Solo qualche settimana fa era vicino all'Avellino. Oggi si parla di Nazionale. Gasp ci aveva visto lungo.