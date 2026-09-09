Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Fenerbahce-Roma, gara in programma domani alle 18:45 e che segnerà il ritorno dei giallorossi in Champions League. L’unico assente sarà Lorenzo Pellegrini, che non prenderà parte alla trasferta di Istanbul ma proverà ad esserci lunedì contro il Torino. Per il resto Gasperini potrà contare sull’intero gruppo inserito nella lista europea, compreso Rensch.

Ecco la lista:

PORTIERI: Svilar, De Marzi, Gollini.DIFENSORI: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.CENTROCAMPISTI: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.ATTACCANTI: Castro, Malen, Soulé, Dybala.