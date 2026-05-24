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DIFESA

Sugli scudi anche Svilar con una parata magistrale. Gasp azzecca i cambi e porta la Roma in Paradiso

SVILAR 7,5: Lo spavento arriva nei primi secondi, Mile la blocca in due tempi. Ma il miracolo se lo tiene al 40’ quando compie un capolavoro su Bowie a tu per tu. Di fatto una parata da 60 milioni fatta in un momento topico non solo del campionato, ma di tutta la recente storia romanista. Qualche sgridata da Gasp nel secondo tempo per un rinvio coi piedi poco oculato.

MANCINI 6,5: Gli manca Ndicka al suo fianco e questo lo costringe inizialmente a tenere la posizione arretrata. Col passare dei minuti trova più campo davanti e va a combattere su ogni pallone che il Verona fatica a concedere. Leva definitivamente i guantoni nella ripresa buttandosi a mani nude nella mischia.

GHILARDI 5: Conosce bene le zolle del Bentegodi ma non è facile prendersi la postazione centrale in una notte che pesa come un macigno. Parte con una indecisione che rischia di costare grosso, ma è provvidenziale due minuti dopo su Bowie. Lo scozzese lo mette in seria apprensione anche nel proseguo della gara. Troppa difficoltà. (1’st Ziolkowski 6: entra concentrato, poi prende un giallo che mette in allarme Gasperini. Ed esce clamorosamente. Dal 72’ Koné 6: il Mondiale nella testa, ma prima ci sarebbe la Champions. Entra come se non fosse così)

HERMOSO 6: I ricci si drizzano subito dopo l’errore di Ghilardi su cui prova a tamponare. Poi cerca i soliti break in fase avanzata trovando spesso il muro scaligero. Nella ripresa è un’altra musica soprattutto dopo che il Verona rimane in 10. Va a prendersi a brutto muso con un Bowie che pare giocarsi la via di casa. Finale con qualche patema di troppo.

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