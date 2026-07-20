Tutte le attenzioni ora sono su Summerville, ma Gasp è stato chiaro: mi servono due esterni offensivi, al netto della cessione o meno di Soulè. Resiste il nome di Alejandro Garnacho ma la sua candidatura sta perdendo quota. Il Chelsea oggi pretende un obbligo di riscatto. La Roma non vuole inserirlo, o comunque non alle condizioni richieste dagli inglesi: l’eventuale obbligo dovrebbe essere legato a variabili precise, come presenze e risultati. È questo il punto che sta frenando la pista. L’altro nome che aleggia sopra Trigoria è quello di Endrick, proposto alla Roma da alcuni intermediari. Il brasiliano potrebbe lasciare temporaneamente il Real Madrid e la possibilità di un’uscita in prestito resta una traccia da tenere viva, soprattutto se il club giallorosso dovesse cercare un profilo giovane, di talento e accessibile attraverso una formula meno pesante. Deciderà Mourinho una volta che Endrick sarà tornato dalle vacanze post Mondiale. Tra i nomi in prestito, riporta Leggo, potrebbe piacere anche Mbaye del Psg.